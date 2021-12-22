22 декабря 2021, 13:24
Мэра Краснодара задержали по делу о получении взятки ружьем
Следственный комитет прокомментировал задержание мэра Краснодара Андрея Алексеенко, который был назначен на эту должность только в ноябре текущего года
Фото: m.bk55.ru
Следственный комитет прокомментировал задержание мэра Краснодара Андрея Алексеенко, который был назначен на эту должность только в ноябре текущего года.
В ведомстве сообщили, что чиновника подозревают в получении взятки в виде ружья в 2018 году. Дело было возбуждено на основании проверки, проведенной ФСБ.
По версии следствия, когда Алексеенко еще занимал должность первого заместителя главы администрации Краснодарского края, посредник передал ему оружие стоимостью 1,6 млн рублей за выдачу заключения о приемке построенного с нарушениями многоквартирного дома в Прикубанском округе Краснодара.
Пока следователи не обращались в суд для избрания мэру меры пресечения.