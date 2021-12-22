22 декабря 2021, 12:58
Силовики пришли с обысками в Министерство культуры Оренбургской области
В Оренбургской области сотрудники ФСБ и ОМОН пришли с обысками в региональное Министерство культуры. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями
Фото: eanews.ru
В Оренбургской области сотрудники ФСБ и ОМОН пришли с обысками в региональное Министерство культуры. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.
Источник «Ленты.ру» сообщил, что уголовное дело связано с финансированием работ местной строительной компании в рамках госконтракта. В офисе подрядчика также проходят обыски.
В администрации Оренбургской области обыски в Минкультуры пока не комментируют.
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