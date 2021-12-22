Штамм «омикрон» в два раза увеличил риск заражения во время полета в самолете
Новый штамм коронавируса «омикрон» в два раза увеличил риск заражения во время полета в самолете. Такое мнение высказал медицинский советник Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Дэвид Пауэлл
Новый штамм коронавируса «омикрон» в два раза увеличил риск заражения во время полета в самолете. Такое мнение высказал медицинский советник Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Дэвид Пауэлл.
«Каким бы ни был риск [заразиться коронавирусом в самолете] при «дельта»-штамме, мы предполагаем, что он увеличился в два-три раза с омикроном», — заявил г-н Пауэлл, слова которого приводит Bloomberg.
При этом в бизнес-классе, где пассажирские кресла расположены на некотором расстоянии друг от друга, риск заражения коронавируса считается существенно ниже, чем в эконом-классе, отметил эксперт.
Дэвид Пауэлл также посоветовал пассажирам самолетов не дотрагиваться до поверхностей, к которым часто прикасаются, использовать антисептики, избегать контактов с другими пассажирами, а снимать защитную маску на время перекуса по очереди.
Одновременно с этим эксперт также отметил, что риск заразиться COVID-19 в самолете остается ниже, чем в местах массового скопления людей, например, в барах или фитнес-залах.