Генпрокуратура получит право без решения суда блокировать материалы экстремистских организаций и ФБК
Принятый депутатами Госдумы во втором чтении законопроект разрешит Генпрокуратуре без соответствующего решения суда блокировать практически любые материалы организаций, признанных экстремистскими
Принятый депутатами Госдумы во втором чтении законопроект разрешит Генпрокуратуре без соответствующего решения суда блокировать практически любые материалы организаций, признанных экстремистскими. В первую очередь это касается в том числе Фонд борьбы с коррупцией (фонд признан иностранным агентом и экстремистской организации).
Данный законопроект изначально предусматривал только возможность блокировать материалы, содержащие обоснование и оправдание экстремистской или террористической деятельности. Ко второму чтению в документ внесли поправки, которые предусматривают возможность блокировки ложных сообщений о терактах, продаже поддельных документов и материалов запрещенных в России организаций.
Данный документ наделит прокуратуру правом автоматически блокировать не только материалы экстремистских организаций, но и любой их репост. При этом в законопроекте содержится очень расплывчатое определение экстремистской деятельности, так что под него может подпасть любое резкое высказывание, сообщает «Дождь» (издание признано иностранным агентом).