22 декабря 2021, 11:41
В Татарстане задержали ректора Казанского федерального университета
Ильшата Гафурова могли задержать по делу о заказном убийстве, которое было совершено еще в 90-х годах. По другой версии, задержание ректора связано с делом о коррупции.
Фото: Казанский федеральный университет
В республике Татарстан задержали ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова.
Издание «Бизнеc Onlinе» сообщает, что Гафурова могли задержать по делу о заказном убийстве, которое было совершено еще в 90-х годах. По другой версии, задержание ректора связано с делом о коррупции.
Силовики провели по месту жительства и работы ректора обыски, а затем его увезли в Москву.
Ранее сообщалось о задержании ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светланы Ашмариной, которую подозревают в хищении 3,5 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.