22 декабря 2021, 11:33
Силовики задержали мэра Краснодара, который был назначен только в ноябре
Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Чиновник доставлен на допрос. С ним проводятся следственные действия
Фото: Яндекс.Дзен
Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Чиновник доставлен на допрос. С ним проводятся следственные действия, сообщает Znak.com.
В мэрии Краснодара и по месту жительства градоначальника проводятся обыски. Другие подробности пока не сообщаются.
В приемной мэра заявили, что им пока ничего не известно о задержании г-на Алексеенко.
Андрей Алексеенко исполнял обязанности мэра Краснодара с 21 октября 2021 года. 17 ноября депутаты городской думы утвердили его в должности градоначальника.