22 декабря 2021, 11:25
«Газпром» второй день подряд приостанавливает поставку газа по трубопроводу «Ямал-Европа»
Компания «Газпром» утром 22 декабря приостановила поставки и не забронировала мощности трубопровода «Ямал-Европа». Поставки топливо в европейские страны приостанавливаются уже второй день подряд
Фото: e-news.su
Компания «Газпром» утром 22 декабря приостановила поставки и не забронировала мощности трубопровода «Ямал-Европа». Поставки топливо в европейские страны приостанавливаются уже второй день подряд, сообщает РИА Новости.
Прошедшая приостановка работы газопровода «Ямал-Европа» вызвала резкий рост цен на «голубое топливо» до 1800 долларов за тысячу кубометров. Сегодня цена на газ в Европе уже преодолела отметку в 2000 долларов за тысячу кубометров.
Трубопровод «Ямал-Европа» является одним из основных путей поставок российского газа в Европу. По нему топливо проходит через Белоруссию и Польшу в Германию.
В «Газпроме» при этом уверяют, что выполняют все свои обязательства перед потребителями, которые купили газ.