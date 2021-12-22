США могут запретить поставки смартфонов в Россию в случае вторжения на Украину
Власти США могут запретить экспорт в Россию смартфонов и материалов для промышленности в случае ее вторжения на Украину. Об этом сообщил Reuters чиновник из администрации американского президента Джо Байдена
Власти США могут запретить экспорт в Россию смартфонов и материалов для промышленности в случае ее вторжения на Украину. Об этом сообщил Reuters чиновник из администрации американского президента Джо Байдена.
22 декабря в Белом доме будут обсуждаться меры давления на Россию, которые станут дополнением к уже введенным против страны экономическим санкциям. Одной из таких мер давления может стать запрет на поставку телефонов, ключевых авиационных и автомобильных компонентов, а также материалов «из многих других отраслей».
При этом новые санкции могут быть распространены не только на американских, но и на китайских производителей. Так, власти США обсуждают введение ограничений на поставки полупроводников для смартфонов Huawei, поскольку их детали разрабатываются в США.