Чиновников не стали торопить с отказом от второго гражданства или ВНЖ в другой стране
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, который продлевает до 1 января 2023 года крайний срок, до которого государственные служащие должны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство за границей
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, который продлевает до 1 января 2023 года крайний срок, до которого государственные служащие должны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство за границей.
Ранее предполагалось, что российские чиновники должны отказаться от второго гражданства или ВНЖ до конца текущего года, сообщает РБК.
Принятый документ вносит поправки в федеральный закон №116, который вступил в силу в июле 2021 года, и который предполагал отказ от иностранного гражданства или вида на жительство за границей. В этом законе говорится, что если чиновник до конца 2021 года не предоставит документы, подтверждающие отказ от второго гражданства, то он должен быть уволен.
Запрет на второе гражданство или ВНЖ распространяется на сотрудников государственной охраны, таможни, военнослужащих, росгвардейцев, работников МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, губернаторов, главу Центробанка, сотрудников МВД и Следственного комитета.