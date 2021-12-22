«Дочка» госкорпорации «Ростех» сообщила о пропаже 10 новых самолетов аграрного назначения
Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» - ОНПП «Технология» - сообщило о пропаже в Казани десяти первых российских легких самолетов аграрного назначения Т-500. Стоимость воздушных судов составляет 165 млн рублей
Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» - ОНПП «Технология» - сообщило о пропаже в Казани десяти первых российских легких самолетов аграрного назначения Т-500. Стоимость воздушных судов составляет 165 млн рублей.
Самолеты Т-500 были заказаны Обнинским научно-производственным предприятием «Технология» им. А. Г. Ромашина (дочерняя структура «Ростеха») у компании МВЕН. Позже воздушные суда были арестованы в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом.
Самолеты находились под арестом в Казани, а 13 декабря обнаружилось, что они пропали.
ОНПП «Технология» направило в правоохранительные органы заявление о розыске самолетов и рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела. Сейчас по этому заявлению проводится доследственная проверка.