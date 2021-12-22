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22 декабря 2021, 07:53

В Красноярском крае задержали вице-спикера регионального парламента

Задержание Сергея Натарова связано с уголовным делом о мошенничестве, которое было возбуждено в отношении сына депутата Антона. Ранее он занимал должность советника главы региона Александра Усса

В Красноярском крае задержали вице-спикера регионального парламента
Фото: krasnoyarsk.ldpr.ru

В Красноярском крае сотрудники правоохранительных органов задержали вице-спикера Законодательного собрания региона и экс-депутата Госдумы Сергея Натарова. Информацию о задержании подтвердил телеканалу РЕН ТВ руководитель пресс-службы губернатора Красноярского края Сергей Зыблев.

Задержание Сергея Натарова связано с уголовным делом о мошенничестве, которое было возбуждено в отношении сына депутата Антона. Ранее он занимал должность советника главы региона Александра Усса.

По делу Антона Натарова также проходят экс-редактор Dela.ru Дмитрий Болотов, директор Newslab Сергей Мурзин, коммерческий директор этого издания Светлана Бурлаченко и бухгалтер красноярского отделения ЛДПР Денис Бундюк. По версии следствия, Бундюк и Натаров обеспечили назначение на две руководящие должности Мурзина и Болотова для «систематического хищения бюджетных денежных средств», которые выделялись из бюджета на покупку угля, сообщает портал «Тайга.инфо».

Сергея Натарова задержали из-за подозрений в том, что он может использовать свою должность и связи, чтобы помешать расследованию дела против своего сына.

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