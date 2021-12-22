22 декабря 2021, 00:22
В Южной Осетии при сходе лавины погибли двое российских военных
Заместитель главы ГУ МЧС по Южной Осетии Ацамаза Бестауты сообщил, что две лавины накрыли строение с российскими военными, которые охраняют Рокский тоннель на южноосетинской части Транскавказской магистрали
Фото: eadaily.com
В Южной Осетии пятеро российских военных попали под лавину в горах. Два человека погибли, двое пострадали, а пятый числится пропавшим.
Заместитель главы ГУ МЧС по Южной Осетии Ацамаза Бестауты сообщил агентству ТАСС, что две лавины накрыли строение с российскими военными, которые охраняют Рокский тоннель на южноосетинской части Транскавказской магистрали.
Один из пострадавших военнослужащих скончался по дороге в больницу. Второго нашли под снегом уже мертвым. Третий мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
Отметим, что 20 декабря ГУ МЧС по Северной Осетии запретило движение по Транскаму в связи с высокой вероятностью схода лавин. Одновременно с этим закрыто движение по Военно-Грузинской дороге.