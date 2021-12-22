В Общественный совет при ФСИН вошел экс-глава управления ведомства самого «пыточного» региона
Правозащитница Марина Литвинович в своем телеграм-канале сообщила, что Красноярский край является «одним из самых пыточных» в России, а Шаешников возглавлял местное управление ФСИН
В состав нового Общественного совета при ФСИН России вошел бывший начальник красноярского управления ведомства Владимир Шаешников.
Правозащитница Марина Литвинович в своем телеграм-канале сообщила, что Красноярский край является «одним из самых пыточных» в России, а Шаешников возглавлял местное управление ФСИН.
В свою очередь «Радио Свобода» (издание признано инагентом) в своем расследовании «Пытки под грифом «секретно»» приводит слова заключенного по фамилии Киюцин, который утверждал, что именно Шаешников в 2018 году заключал контракты с сотрудниками ФСИН Леоновым и Пуненко, которые взяли его в «коммерческую разработку», пытали и избивали. Арестант сообщил, что Леонов и Пуненко с подачи Шаешникова жестоко избивали его, заставляя дать необходимые им показания, и требовании дать денег на ремонт тюрьмы.
Супруга Киюцина перевела в СИЗО более 1,5 млн рублей. Деньги перечислялись на счета родственников других заключенных, которые уже потом отдавали их сотрудникам ФСИН.
Напомним, что из нового состава Общественного совета при ФСИН убрали известную правозащитницу Еву Меркачеву. Накануне она выступила с жестким докладом перед президентом Владимиром Путиным о пытках в российских колониях и СИЗО.