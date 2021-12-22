Глава Чечни пригрозил Турции «зеркальными мерами» из-за установки памятника Джохару Дудаеву
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскритиковал власти Турции за «увековечивание имен террористов, совершивших преступления в России». Такие действия могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Анкары, «которые развивались долгие годы»
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскритиковал власти Турции за «увековечивание имен террористов, совершивших преступления в России». Такие действия могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Анкары, «которые развивались долгие годы».
Соответствующее заявление Рамзан Кадыров сделал после того, как в городе Кëрфез открылся парк, названный именем первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаев. В парке установлен памятник Дудаеву.
Рамзан Кадыров назвал открытие парка «циничным» и пригрозил властям Турции ответить «аналогичным образом». Так, чиновник намерен увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего сейчас пожизненное заключение в одной из турецких тюрем.
Глава Чечни также обратился в МИД России с просьбой принять упреждающие дипломатические меры «против подобных проявлений».