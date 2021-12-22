WADA назвало Россию лидером по количеству антидопинговых нарушений
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назвало Россию лидером по количеству нарушений антидопинговых правил в 2019 году. Тогда было выявлено 1914 нарушений, связанных с употреблением атлетами запрещенных препаратов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назвало Россию лидером по количеству нарушений антидопинговых правил в 2019 году. Тогда было выявлено 1914 нарушений, связанных с употреблением атлетами запрещенных препаратов.
В докладе WADA говорится, что нарушения допустили представители 117 стран в 89 видах спорта. 1573 нарушения антидопинговых правил удалось зафиксировать непосредственно в ходе проверки допинг-проб спортсменов. Еще 377 нарушений установили в ходе расследований и проверки разведывательных данных.
В агентстве отметили, что количество антидопинговых нарушений выросло на 34% по сравнению с 2018 годом.
По данным WADA, российские атлеты допустили 167 нарушений антидопинговых правил. Больше всего нарушителей среди представителей легкой атлетики (35), тяжелой атлетики (21) и пауэрлифтинга (14).
Напомним, что России по-прежнему находится под санкциями из-за громких антидопинговых скандалов. Российские спортсмены выступают на Олимпийских играх под нейтральным флагом, а многим чиновникам запрещено посещать международные соревнования.