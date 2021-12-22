Пожар в томском гипермаркете «Лента» устроил сотрудник торгового зала
Подозреваемым является сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Мужчина уже признал свою вину, сообщили в пресс-службе «Ленты»
В Томске полицейские задержали поджигателя, который устроил пожар в гипермаркете «Лента».
Подозреваемым является сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале. Мужчина уже признал свою вину, сообщили в пресс-службе «Ленты».
Гипермаркет на улице Елизаровых загорелся днем 21 декабря. Пожар начался в отделе пиротехники, которая стала взрываться, напугав жителей близлежащих домов.
Площадь пожара составила 5200 кв.м. В здании обвалилась крыша на площади 3500 кв.м. и часть стен. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.
Telegram-канал «Осторожно, новости!» сообщает, что поджигателем оказался Александр Шнайдер, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере и был ранее судим. После поджога он ушел домой.