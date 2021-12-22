В Москве трое мужчин избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию
Менеджер фигуриста Елена Болотова рассказала «РИА Новости», что на улице трое мужчин начали приставать к гражданской жене Дмитрия Соловьева Анне Сидоровой
Фото: rsport.ria.ru
В Москве трое мужчин сильно избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Инцидент произошел минувшей ночью.
Менеджер фигуриста Елена Болотова рассказала «РИА Новости», что на улице трое мужчин начали приставать к гражданской жене Дмитрия Соловьева Анне Сидоровой (девушка занимается керлингом). Спортсмен заступился за свою женщину, возникла перепалка, которая переросла в драку.
«Матч ТВ» сообщает, что трое мужчин избили спортсмена ногами. Анна Сидорова вызвала полицию, сотрудники которой задержали нападавших. Фигуриста госпитализировали в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы с травмами головы.