42% россиян признались, что не участвовали во Всероссийской переписи населения
Всероссийская перепись населения России прошла без участия 42% граждан. Об этом сообщает социологическая организация «Левада-центр». Социологи отметили, что это максимальный показатель с 2002 года
Всероссийская перепись населения России прошла без участия 42% граждан. Об этом сообщает социологическая организация «Левада-центр» (признана иностранным агентом).
Социологи отметили, что неучастие в переписи 42% россиян – это максимальный показатель с 2002 года, но тогда в опросе не участвовали только 6% граждан. В 2010 году перепись проигнорировали 7% россиян.
49% респондентов рассказали, что не принимали участие в переписи, так как переписчики к ним не приходили. Каждый пятый россиянин заявил, что не видит смысла участвовать в переписи, а еще каждый пятый сообщил, что у него не было возможности «переписаться».
Отметим, что по данным Росстата, в ходе переписи населения было собрано 99% данных о гражданах.
По сообщениям СМИ, Всероссийская перепись населения сопровождалась многочисленными скандалами. Волонтеры рассказывали, что кураторы заставляли их заполнять ведомости по готовым базам данных или собирать данные о гражданах от их соседей.