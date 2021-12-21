Еву Меркачеву убрали из Общественного совета при ФСИН после жесткого выступления на тему пыток заключенных
Известную правозащитницу Еву Меркачеву не включили в новый состав Общественного совета при ФСИН России. Перед этим она на встрече с президентом Владимиром Путиным потребовала привлекать к уголовной ответственности за пытки заключенных начальников колоний
Известную правозащитницу Еву Меркачеву не включили в новый состав Общественного совета при ФСИН России. Перед этим она на встрече с президентом Владимиром Путиным потребовала привлекать к уголовной ответственности за пытки заключенных всех причастных, включая начальников колоний.
Одновременно с этим в Общественный совет вошел «президент "Антиглобалистского движения России"» Александр Ионов, известный как человек, который написал донос на «Медузу», после чего издание признали иностранным агентом.
Ионов также писал жалобы на «Важные истории» (издание включено в реестр инагентов) и «Новую газету».
Ева Меркачева является также членом Общественной наблюдательной комиссии и регулярно посещает заключенных в исправительных учреждениях. На заседании Совета по правам человека при президенте с участием Владимира Путина правозащитница представила доклад о пытках в колониях и предложила ввести в Уголовный кодекс отдельную статью «Пытки». По словам Меркачевой, по этой статье необходимо наказывать всех участников издевательств над заключенными, включая начальников колоний и следователей, которые отказывают в возбуждении дел по жалобам заключенных на пытки.