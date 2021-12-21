Во Владивостоке после звонка из Минкультуры отменили спектакль-сказку про Ивана-дурака
Сотрудник Приморского краевого театра кукол сообщил, что причина отмены спектакля им пока неизвестна. «Нам позвонили, сказали, что мы должны убрать спектакль. Переговоры по этому поводу должны были пройти вчера, но директор не смогла», - сообщили в театре
Во Владивостоке после звонка из Министерства культуры Приморского края отменили спектакль-сказку Василия Шукшина «До третьих петухов».
Сотрудник Приморского краевого театра кукол сообщил изданию «Подъем», что причина отмены спектакля им пока неизвестна. «Нам позвонили, сказали, что мы должны убрать спектакль. Переговоры по этому поводу должны были пройти вчера, но директор не смогла», - сообщили в театре.
Издание отмечает, что постановка «До третьих петухов» не понравилась министру культуры региона Елене Бронниковой, которая посетила премьеру в выходные. При этом в ведомстве журналистам заявили, что множество спектаклей отменяется, но ажиотаж возник почему-то вокруг этой постановки.
Главным героем сказки является Иван-дурак. По сюжету он ходит за справкой о том, что он не является дураком.