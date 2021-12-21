21 декабря 2021, 18:14
В России выявили более 40 случаев заражения штаммом «омикрон»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что все заразившиеся штаммом «омикрон» находятся в стабильном состоянии, потому что большинство из них иммунитет к коронавирусу (среди заболевших есть привитые и ранее переболевшие коронавирусом)
Фото: news7days.ru
В России выявили 41 случай заражения штаммом «омикрон». Сейчас все заболевшие находятся на стационарном лечении.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила «Интерфаксу», что все заразившиеся штаммом «омикрон» находятся в стабильном состоянии, потому что большинство из них иммунитет к коронавирусу (среди заболевших есть привитые и ранее переболевшие коронавирусом).
Ранее в санитарном ведомстве сообщали, что «омикрон» был выявлен у туристов, которые вернулись вывозным рейсом из ЮАР. Всех туристов по прилету отправили на карантин и регулярно тестировали на COVID-19.