В Бурятии сотрудники Росгвардии задержали пожарного, избили и пригрозили изнасиловать
В Бурятии росгвардейцы жестко задержали сотрудника МЧС Алексея Попова, избили его и пригрозили изнасилованием. Пожарный получил серьезные травмы, но силовики так и не были привлечены к ответственности
В Бурятии росгвардейцы жестко задержали сотрудника МЧС Алексея Попова, избили его и пригрозили изнасилованием. Пожарный получил серьезные травмы, но силовики так и не были привлечены к ответственности.
Сотрудники Росгвардии без объяснения причины задержали жителя Улан-Удэ Алексея Попова 3 августа во дворе его собственного дома. Сначала силовики вымогали у пожарного 5 тысяч рублей, а затем повезли его в отделение. В машине росгвардейцы надели на голову Попова пакет и стали его душить. Одновременно они говорили, что сейчас «вывезут его на речку, вы**** в жопу, заснимут все это на камеру, и никуда он жаловаться не пойдет».
Несколько часов пожарного продержали в отделении, а затем вывезли в наркологический диспансер. В дороге один из росгвардейцев бил его по ушам и по лицу, колол чем-то острым в грудь, ткал в его лицо дубинкой и требовал ее «облизать».
В диспансере врачи никак не реагировали на жалобы Попова и просьбы вызвать полицию. Сотрудника МЧС отвели обратно в автомобиль и снова избили. Пожарный кричал и звал на помощь, однако «люди сели на подоконники в палатах и смотрели», сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
Ночь пожарный провел в отделении полиции, несколько раз терял сознание, но «скорую помощь» ему так и не вызвали. Затем на задержанного составили протокол за неповиновение законным требованиям представителя власти, а на следующий день суд оштрафовал Попова на 3 тысячи рублей.
Через два месяца Верховный суд отменил приговор и вернул материалы в Октябрьский районный суд, который оправдал сотрудника МЧС.
Избивавшие пожарного сотрудники Росгвардии до сих пор не привлечены к ответственности, хотя пострадавший предоставил следствию показания свидетелей и результаты медицинской экспертизы, подтверждающие его травмы, из-за которых пожарный не может пока вернуться к полноценной работе.
Следственный комитет по Бурятии еще не закончил проверку по заявлению Алексея Попова, а росгвардейцы пытаются оказать на него давление.