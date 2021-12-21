Власти Москвы в 2021 году уничтожили 39 исторических зданий и сооружений
Общественное движение «Архнадзор» подсчитало, что в 2021 году по решению мэрии Москвы в городе было демонтировано или уничтожено 39 исторических зданий. В 2020 году власти снесли 23 здания
Общественное движение «Архнадзор» подсчитало, что в 2021 году по решению мэрии Москвы в городе было демонтировано или уничтожено 39 исторических зданий. В 2020 году власти снесли 23 здания.
Координатор «Архнадзора» Андрей Новичков сообщил «Дождю» (издание внесено в реестр иностранных агентов), что мэрия Москвы сносит не только доходные дома, усадебные комплексы, старинные фабрики и железнодорожные объекты, выстроенные выдающимися зодчими, но и целые кварталы.
Самый значительный снос этого года – демонтаж училища имени принца Петра Ольденбургского с церковью Александра Невского XIX века в Бригадирском переулке, также Приюта для слепых мужчин с церковью Святого Трифона XIX–XX веков на Подольском шоссе. Новичков отметил, что все эти исторические здания были снесены экскаваторами.
В текущем году мэрия Сергея Собянина распорядилась снести пожарное депо на территории бывшего кирпичного завода Рейсгофа на Очаковском шоссе, прачечный корпус на территории Главного военного госпиталя, флигель усадьбы крестьян Балашовых на улице Сергия Радонежского и каретник в усадьбе Абрикосовых в Потаповском переулке.
Отметим, что жители Москвы неоднократно критиковали власти за снос старинных зданий и уничтожение старинного облика столицы. Такой активный демонтаж зданий, имеющих историческую ценность, связывают с тем, что мэр Сергей Собянин является выходцем из Тюменской области, а Москва для него «неродной город». За последние семь лет нахождения Собянина у власти в столице было снесено 159 исторических зданий и сооружений.