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21 декабря 2021, 14:54

В Томске загорелся гипермаркет «Лента». Площадь пожара оценивается в 5 тысяч кв.м

В Томске произошел крупный пожар в гипермаркете «Лента», который располагается на улице Елизаровых. Пожар начался в отделе непродовольственных товаров и стал быстро распространяться по помещению

В Томске загорелся гипермаркет «Лента». Площадь пожара оценивается в 5 тысяч кв.м
Фото: Сайт ГУ МЧС по Томской области

В Томске произошел крупный пожар в гипермаркете «Лента», который располагается на улице Елизаровых. Пожар начался в отделе непродовольственных товаров и стал быстро распространяться по помещению.

Сотрудники гипермаркета эвакуировали из горящего помещения около 200 человек. Пострадавших и погибших нет.

Во время происшествия произошло обрушение кровли. Общая площадь пожара оценивается в 5 тысяч квадратных метров.

Глава департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин сообщил ИА Regnum, что сейчас тушение пожара в гипермаркете находится на завершающей стадии.

Лукин также рассказал, что возгорание в торговом центре привело к взрывам пиротехники и баллонов с углекислым газом. Угрозы для жильцов близлежащих домов нет.

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