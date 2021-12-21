21 декабря 2021, 14:54
В Томске загорелся гипермаркет «Лента». Площадь пожара оценивается в 5 тысяч кв.м
В Томске произошел крупный пожар в гипермаркете «Лента», который располагается на улице Елизаровых. Пожар начался в отделе непродовольственных товаров и стал быстро распространяться по помещению
Фото: Сайт ГУ МЧС по Томской области
В Томске произошел крупный пожар в гипермаркете «Лента», который располагается на улице Елизаровых. Пожар начался в отделе непродовольственных товаров и стал быстро распространяться по помещению.
Сотрудники гипермаркета эвакуировали из горящего помещения около 200 человек. Пострадавших и погибших нет.
Во время происшествия произошло обрушение кровли. Общая площадь пожара оценивается в 5 тысяч квадратных метров.
Глава департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин сообщил ИА Regnum, что сейчас тушение пожара в гипермаркете находится на завершающей стадии.
Лукин также рассказал, что возгорание в торговом центре привело к взрывам пиротехники и баллонов с углекислым газом. Угрозы для жильцов близлежащих домов нет.