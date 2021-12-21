ФСИН потребовала арестовать журналистов студенческого журнала DOXA из-за опоздания домой на 18 минут
Федеральная служба исполнения наказан (ФСИН) потребовала заключить под стражу Аллу Гутникову и Владимира Метелкина, которые проходят по делу студенческого журнала DOXA. Поводом для ужесточения меры пресечения стало их опоздание домой на 18 минут
Федеральная служба исполнения наказан (ФСИН) потребовала заключить под стражу Аллу Гутникову и Владимира Метелкина, которые проходят по делу студенческого журнала DOXA. Поводом для ужесточения меры пресечения стало их опоздание домой на 18 минут.
Адвокат Аллы Гутниковой Дмитрий Захватов сообщил, что все фигуранты дела находятся под запретом определенных действий. Обвиняемым разрешается выходить из дома только с 8:00 до 10:00, им нельзя пользоваться средствами связи и получать посылки.
«Один [нарушил меру пресечения] на 15 минут, другой - на 18 минут», - сообщил адвокат. Теперь ФСИН требует отправить Гутникову и Метелкина в СИЗО, хотя прокурор по делу DOXA выступает против.
Опоздание произошло в день двойной свадьбы фигурантов дела. 13 декабря Владимир Метелкин расписался с Александрой Гуляевой, а Алла Гутникова — с Даниилом Васильевым, сообщает The Insider (издание признано иностранным агентом).
Напомним, что сотрудников редакции студенческого журнала DOXA обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в несогласованные протестные митинги. Поводом для возбуждения дела стала видеозапись в поддержку студентов и школьников, подвергшихся давлению в вузах и школах из-за участия в акциях протеста. Данное видео было удалено по требованию Роскомнадозора.