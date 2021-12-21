21 декабря 2021, 13:58
Цены на газ в Европе рекордно выросли из-за минимальной прокачки по газопроводу «Ямал-Европа»
Цены на газ в Европе в разгар зимы выросли до рекордных показателей. На бирже стоимость «голубого топлива» преодолела отметку в 1,8 тысячи долларов за тысячу кубометром
Фото: discover24.ru
Цены на газ в Европе в разгар зимы выросли до рекордных показателей. На бирже стоимость «голубого топлива» преодолела отметку в 1,8 тысячи долларов за тысячу кубометром.
По данным аналитиков, в последние несколько дней цены на газ достигли рекордных показателей всю историю наблюдения. По состоянию на 11:05 топливо торговалось на отметке 1809 долларов за тысячу кубометров, а на максимуме цена составляла 1829 долларов.
Поводом для стремительного роста стоимости газа стало падение ветрогенерации в регионе и минимальная прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа». С начала текущего дня транзит газа через Польшу полностью остановился, сообщает «Лента.ру».