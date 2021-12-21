Стадион академии «Спартака» в Сокольниках выставили на продажу. Там могут построить жилой комплекс
Структура владельца футбольного клуба «Спартак» и вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна стадион академии красно-белых в Сокольниках на продажу. Теперь стадион могут демонтировать, а его территорию застроить жильем
Структура владельца футбольного клуба «Спартак» и вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна стадион академии красно-белых в Сокольниках на продажу. Теперь стадион могут демонтировать, а его территорию застроить жильем.
По данным «Ведомостей», на продажу выставлены 100% акций ООО «СЗ «Стадион Спартак», которому принадлежат права аренды участка площадью 19,5 га в Малом Оленьем переулке в Сокольниках, а также ряд зданий футбольной академии клуба «Спартак» им. Федора Черенкова (в том числе тренировочная база и стадион на 3077 зрителей).
Права аренды участка ранее были оценены в 4,3 млрд рублей. По данным аналитиков, сейчас такая территория может стоить около 6 млрд рублей при условии, что там можно реализовать полноценный девелоперский проект, например жилой комплекс.
В советский период на площадке в Малом Оленьем переулке находилась детско-юношеская школа «Спартака». В 2009 году клуб совместно с «Лукойлом» открыл там новый футбольный комплекс, а тренировались там игроки академии и молодежного «Спартака».
Решение по продаже площадки в Сокольниках эксперты объясняют планами боссов красно-белых перевести тренировочную базу в Тушино. Участок в Сокольниках становится для клуба непрофильным, поэтому его логичнее всего продать.