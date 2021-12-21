В Москве по вине пьяного водителя столкнулись 13 автомобилей
Telegram-канал УГИБДД по Москве сообщает, что на внешней стороне ТТК, перед въездом в Кутузовский тоннель, водитель автомобиля Ford Explorer совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении
В Москве на пересечении Кутузовского проспекта и ТТК произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей по вине пьяного водителя.
Telegram-канал УГИБДД по Москве сообщает, что на внешней стороне ТТК, перед въездом в Кутузовский тоннель, водитель автомобиля Ford Explorer совершил столкновение с 12 транспортными средствами, следовавшими в попутном направлении.
На видеозаписи с дорожных камер видно, что внедорожник, не сбавляя скорость, таранит несколько машин. Среди пострадавших был автомобиль с дипломатическими номерами.
После этого ДТП в России предложили ввести уголовное наказание за агрессивное вождение для лиц, неоднократно нарушавших правила дорожного движения. 17 декабря проект внесли в Госдуму.
Telegram-канал «Осторожно, новости!» сообщает, что виновником массового ДТП стал бизнесмен Павел Середнёв. Мужчина находился в неадекватном состоянии и был направлен на медицинское освидетельствование. Водитель находился либо под воздействием наркотиков, либо алкоголя.