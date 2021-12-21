Большая часть жалоб Роскомнадзора на «вредный» контент в соцсетях оказалась связана с публикациями о Навальном
Большая часть претензий надзорных ведомств относится не к детской порнографии или пропаганде наркотиков, а к публикациям о протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального
Компаниям Meta (новое название Facebook) и Google грозят многомиллионные штрафы за отказ удалять контент, который российские власти называют «вредным». При этом большая часть претензий надзорных ведомств относится не к детской порнографии или пропаганде наркотиков, а к публикациям о протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Российские власти публично критикуют иностранные соцсети за отказ удалять «вредную» информацию, имея ввиду детскую порнографию, пропаганду наркотиков и суицида, однако в реальности количество таких публикаций по сравнению с протестным контентом в судебных решениях - совсем небольшое. По данным «Би-Би-Си», суицидам посвящены лишь 12 ссылок. При этом из 469 неудаленных ссылок 250 посвящены акциям в поддержку Алексея Навального.
Еще не менее 75 ссылок, которые требует удалить Роскомпандзор, ведут на посты с шутками про чиновников и государственные органы.
Напомним, что по итогам 2020 и 2021 гг. соцсети Meta, Google, Twitter и TikTok были оштрафованы в России на 156,6 млн рублей за неудаление «вредного» контента.