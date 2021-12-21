Свидетели аварии с участием главы Кузбасса сообщили о превышении скорости служебного авто на заснеженной дороге
Причиной ДТП с участием служебной машины губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева могли стать сложные погодные условия. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники в правоохранительных органах
Причиной ДТП с участием служебной машины губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева могли стать сложные погодные условия. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Авария произошла на трассе Кемерово — Новокузнецк в районе поселка Карагайла рано утром. В результате происшествия пострадали три человека. В пресс-службе губернатора сообщили, что медицинская помощь была оказана пострадавшим на месте. Сергей Цивилев не пострадал.
Телеграм-канал Readovka сообщает, что сотрудники ГИБДД решили не называть виновников массовой аварии с участием машины губернатора. При этом очевидцы сообщили журналистам, что автомобиль чиновника значительно превысил скорость на нерасчищенной от снега дороги.
По данным свидетелей ДТП, служебная машина Цивилева столкнулась с грузовиком. Всего участниками аварии стали два грузовика, два легковых автомобиля и микроавтобус Mercedes. Сразу после столкновения с машины губернатора сняли госномера.