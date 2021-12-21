21 декабря 2021, 11:59
Сына друга Сергея Кириенко прочат в губернаторы Московской области
Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов может стать одним из кандидатов на должность губернатора Московской области. Выборы главы региона запланированы на 2023 год
Фото: Сайт «Изборского клуба»
Зампред правительства Московской области Георгий Филимонов может стать одним из кандидатов на должность губернатора Московской области. Выборы главы региона запланированы на 2023 год.
Источник портала Znak.com объясняет карьерный рост Георгия Филимонова тем, что его отец является близким другом первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.
По данным источника, Георгия Филимонова назначили вице-премьером правительства Подмосковья по вопросам сельского хозяйства в ноябре, а глава региона Андрей Воробьев узнал об этом в последний момент. Тем не менее, Воробьев после этого собрал всех вице-премьеров и попросил их ввести Филимонова «в курс дела по всем направлениям деятельности».