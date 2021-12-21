Процентные ставки по ипотечным кредитам могут стать двузначными из-за политик ЦБ РФ
Причиной повышения процентных ставок по ипотеке Виталий Мутко назвал ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка РФ. Так, после недавнего повышения ключевой ставки ипотечные ставки также начали расти
Процентные ставки по ипотечным кредитам на жилье в новых домах в 2022 году могут стать двузначными. Такое мнение высказал глава Дом.РФ Виталий Мутко.
Причиной повышения процентных ставок по ипотеке Виталий Мутко назвал ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка РФ. Так, после недавнего повышения ключевой ставки ипотечные ставки также начали расти. Сейчас в среднем ставки по ипотечным кредитам составляют 9,2%.
«В следующем году ставки могут вырасти до 10–10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 процентного пункта и выше», - заявил г-н Мутко в интервью РБК.
По прогнозам Дом.РФ, количество выданных кредитов на покупку жилья сократится более чем на 25%.
Одновременно с этим Виталий Мутко спрогнозировал остановку роста цен на квартиры и дома в регионах. В 2022 году цены «войдут в нормальный цикл».