21 декабря 2021, 08:15
Власти США предостерегли своих граждан от поездок на Украину
В заявлении Госдепартамента говорится, что у них есть информация о том, что Россия якобы планирует серьезные военные действия против Украины. Это в свою очередь серьезно повлияет на способность посольства США предоставлять консульские услуги
Фото: Яндекс.Дзен
Власти США предостерегли граждан страны от поездок на Украину из-за высокого риска военного вторжения России в эту страну, сообщает Znak.com.
В заявлении Госдепартамента говорится, что у них есть информация о том, что Россия якобы планирует серьезные военные действия против Украины. Это в свою очередь серьезно повлияет на способность посольства США предоставлять консульские услуги, включая помощь гражданам США при выезде из Украины. В этой связи американским гражданам не рекомендовано посещать Украину ради собственной безопасности.
По данным американской разведки, российская армия планирует наступление на Украину в начале 2022 года.