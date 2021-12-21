ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на регистрацию российской вакцины «Спутник V»
Глава департамента преквалификации и обращения лекарственных средств ВОЗ Рожерио Гаспар сообщил на брифинге, что часть пакета документов на регистрацию российской вакцины должна быть направлена до 30 декабря 2021 года, а вторая часть - до конца января
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила процесс рассмотрения российской заявки на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V».
Глава департамента преквалификации и обращения лекарственных средств ВОЗ Рожерио Гаспар сообщил на брифинге, что часть пакета документов на регистрацию российской вакцины должна быть направлена до 30 декабря 2021 года, а вторая часть - до конца января, передает ТАСС.
В случае предоставления необходимых документов в указанные сроки, представители ВОЗ проведут в феврале инспекцию на заводах-производителях «Спутника V».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что российская сторона пока не предоставила ВОЗ все необходимые документы для одобрения вакцины и выразил недовольство темпами работы соответствующих российских ведомств.