Власти США обвинили сотрудничавшего с властями РФ бизнесмена в инсайдерской торговле и мошенничестве
Власти США предъявили обвинение российскому бизнесмену Владиславу Клюшину, который ранее был задержан в Швейцарии, в инсайдерской торговле. На прошлой неделе предприниматель, который сотрудничал с российскими властями, был экстрадирован в Америку
Власти США предъявили обвинение российскому бизнесмену Владиславу Клюшину, который ранее был задержан в Швейцарии, в инсайдерской торговле. На прошлой неделе предприниматель, который сотрудничал с российскими властями, был экстрадирован в Америку.
В Минюсте США сообщили, что Владислав Клюшин и еще четверо россиян, которые пока еще остаются на свободе, участвовали в глобальной схеме по торговле непубличной информацией, украденной из компьютерных сетей США. Эта деятельность принесла подозреваемым «десятки миллионов долларов незаконной прибыли».
Согласно материалам следствия, в 2018-2020 годах Клюшин и другие обвиняемые торговали ценными бумагами компаний, получая данные об их доходах до того, как те публиковали отчеты о финансовых результатах. Обвиняемые могли получать такие сведения в результате кибератак на компьютерные сети двух агентов, через которые компании подавали отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Владиславу Клюшену предъявлено обвинение в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к компьютерным системам и мошенничестве с использованием электронных средств и ценных бумаг.
Аналогичные обвинения предъявлены двум сотрудникам компании Владислава Клюшина «М13» Ивану Ермакову и Николаю Румянцеву из Москвы, а также двум жителям Петербурга Михаилу Ирзаку и Игорю Сладкову. Ивана Ермакова Минюст США считает бывшим офицером ГРУ и причастным также к попытке оказать влияние на исход президентских выборов в США в 2016 году.