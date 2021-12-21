21 декабря 2021, 07:48
Служебный автомобиль главы Кузбасса Сергея Цивилева попал в ДТП
В пресс-службе правительства Кемеровской области сообщили, что глава региона ехал в Прокопьевск на встречу с семьями пострадавших на шахте «Листвяжная» горняков
Фото: vse42.ru
Служебный автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово-Новокузнецк.
В пресс-службе правительства Кемеровской области сообщили агентству ТАСС, что глава региона ехал в Прокопьевск на встречу с семьями пострадавших на шахте «Листвяжная» горняков.
Авария произошла в 09:00 по местному времени (05:00 по московскому) в районе поселка Карагайла. произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. В результате происшествия жертв нет, а пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте аварии.
Сергей Цивилев в результате ДТП не пострадал. Сколько человек получили травмы и какого характера, не уточняется.