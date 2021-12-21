21 декабря 2021, 04:13
ВОЗ признала опасность штамма «омикрон» для привитых и переболевших
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила информацию о том, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет опасность для привитых и переболевших людей
Фото: 9111.ru
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила информацию о том, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет опасность для привитых и переболевших людей.
В организации сообщили, что у них также появились подтверждения того, что штамм «омикрон» распространяется быстрее других штаммов. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что «омикрон» передается значительно активнее, чем дельта-штамм, сообщает РИА Новости.
При этом ранее сообщалось, что заразившиеся штаммом «омикрон» переносят заболевание легче. Ряд вирусологов даже высказали предположение, что на этом штамме пандемия коронавируса может завершиться.