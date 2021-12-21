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21 декабря 2021, 04:13

ВОЗ признала опасность штамма «омикрон» для привитых и переболевших

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила информацию о том, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет опасность для привитых и переболевших людей

ВОЗ признала опасность штамма «омикрон» для привитых и переболевших
Фото: 9111.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила информацию о том, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет опасность для привитых и переболевших людей.

В организации сообщили, что у них также появились подтверждения того, что штамм «омикрон» распространяется быстрее других штаммов. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что «омикрон» передается значительно активнее, чем дельта-штамм, сообщает РИА Новости.

При этом ранее сообщалось, что заразившиеся штаммом «омикрон» переносят заболевание легче. Ряд вирусологов даже высказали предположение, что на этом штамме пандемия коронавируса может завершиться.

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