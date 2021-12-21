Сын нового директора ФСИН оказался связан с фирмами-получателями госконтрактов
Сына нового директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадия Гостева подозревают в связи с фирмами, которые получают государственные контракты
Сына нового директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадия Гостева подозревают в связи с фирмами, которые получают государственные контракты.
До назначения главой ФСИН Аркадий Гостев занимал должность заместителя министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Именно от МВД получала контракты компания, с которой оказался связан сын г-на Гостева, сообщает «Метла».
Старший сын генерала Егор Гостев ездит на BMW с госномером У858СВ197 и указывал его в цифровом пропуске, которые оформлялись во время карантина по коронавирусу весной 2020 года. Пропуск оформлялся от псковского ООО «ВЗМК 60», которое получило госконтракты от региональных управлений МВД на 1,2 млрд рублей.
Также Гостев-младший оформлял пропуск от подмосковного ООО «НефтеГазКомплект», которое освоило около 500 млн рублей на поставках топлива Мосавтодору и рязанским муниципальным предприятиям. Аркадий Гостев, отметим, является уроженцем Рязанской области.
Также «Метла» сообщает, что Гостев и его родственники зарегистрированы в трехкомнатной квартире в Москве на Пролетарском проспекте, которая находится в собственности у мэрии Москвы. Супруга генерала Наталья Гостева работает в столичном правительстве. Кроме того, жена новоиспеченного директора ФСИН передвигается на автомобиле Toyota Land Cruiser с престижной серией номеров АМР.
Примечательно, что прежний начальник ФСИН Александр Калашников был отправлен в отставку на фоне коррупционного скандала. Тогда стало известно о связи его дочери с фирмами-подрядчиками службы исполнения наказаний.