21 декабря 2021, 02:40
Европейский лекарственный регулятор одобрил пятую вакцину против COVID-19
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ходе внеочередного заседания одобрило пятую вакцину против коронавируса. Речь идет о препарате Nuvaxovid американской компании Novavax
Фото: realtribune.ru
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ходе внеочередного заседания одобрило пятую вакцину против коронавируса. Речь идет о препарате Nuvaxovid американской компании Novavax.
Производитель этой вакцины ранее сообщил, что испытания препарата прошли успешно, после чего подал заявку на регистрацию в Евросоюзе.
Таким образом, для стран Евросоюза Novavax станет уже пятой разрешенной к использованию вакциной против коронавируса и первой «белковой» вакциной.
Российский «Спутник V» регистрацию до сих пор не прошел.