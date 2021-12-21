Госинспекция труда признала погибшего под декорациями артиста виноватым в своей смерти
Комиссия по расследованию гибели артиста Евгения Кулеша в здании Большого театра под председательством Главного госинспектора труда в Москве завершила свою работу. По итогам проверки комиссия пришла к выводу, что артист виноват сам в своей смерти
Фото: portal-kultura.ru
Комиссия по расследованию гибели артиста Евгения Кулеша в здании Большого театра под председательством Главного госинспектора труда в Москве завершила свою работу. По итогам проверки комиссия пришла к выводу, что артист виноват сам в своей смерти.
Адвокат Андрей Алешкин, который представляет интересы родственников погибшего, сообщил агентству ТАСС, что артист не выходил из здания театра, а вопрос о том, каким образом и где ему удалось напиться до такого состояния, комиссия оставила без ответа.
Евгений Кулеш погиб во время показа оперы «Садко». Артист отодвигал расположенный на сцене трон, но в этот момент на него упали двухтонные декорации. Кулеш получил открытый перелом черепа и скончался на сцене театра.