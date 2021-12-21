Минздрав внес вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок
В соответствующем приказе говорится, что прививка от коронавирусной инфекции обязательна для лиц старше 60 лет; для работников сфер медицины, социального обслуживания и образования, транспорта и энергетики; для государственных и медицинских служащих
Министерство здравоохранения России внесло обязательную вакцинацию против коронавируса в национальный календарь прививок.
В соответствующем приказе говорится, что прививка от коронавирусной инфекции обязательна для лиц старше 60 лет; для работников сфер медицины, социального обслуживания и образования, транспорта и энергетики; для государственных и медицинских служащих; для сотрудников правоохранительных органов и пограничной службы.
Также прививка против COVID-19 обязательна для лиц с хроническими заболеваниями и жителей городов с численностью в один миллион человек и более.
Указ Минздрава вносит в национальный календарь прививок и вакцинацию против коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинация подростков будет проводиться добровольно и с письменного согласия родителей.