21 декабря 2021, 01:01
В Госдуме предложили организациям вместо проведения корпоративов выплатить сотрудникам премии
Депутат Госдумы Ярослав Нилов, который возглавляет комитет по труду и соцполитике, предложил организациям, которые откажутся проводить новогодние корпоративы в связи с пандемией коронавируса, компенсировать отмену праздника премиями
Фото: envarto.ru
Депутат Госдумы Ярослав Нилов, который возглавляет комитет по труду и соцполитике, предложил организациям, которые откажутся проводить новогодние корпоративы в связи с пандемией коронавируса, компенсировать отмену праздника премиями.
Ярослав Нилов отметил, что в принципе в проведении корпоративов ничего плохого нет, так как коллеги все равно контактируют на работе. Однако если работодатель все же решит праздник не проводить, то сэкономленные средства можно было бы направить на премии сотрудникам.
Если же организация хочет организовать новогоднюю вечеринку, то сделать это нужно с соблюдением антиковидных мер, сообщает агентство «Москва».
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