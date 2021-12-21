21 декабря 2021, 00:36
Ректора Самарского государственного экономического университета задержали по делу о хищении
Сотрудники правоохранительных органов задержали ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлану Ашмарину. Ее подозревают в хищении 3,5 млн рублей, выделенных из федерального бюджета
Фото: csvt.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) Светлану Ашмарину. Ее подозревают в хищении 3,5 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.
Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что силовики прибегли к такой радикальной мере как арест из-за того, что ректор самарского вуза пыталась повлиять на ход следствия. «Она использовала в том числе своих влиятельных покровителей-выпускников», - сообщил депутат.
По данным следствия, похищенные деньги были перечислены из бюджета для оплаты научно-исследовательской работы. Даже после отстранения от должности ректора СГЭУ, Светлана Ашмарина продолжала управлять вузом.