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Экономика
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21 декабря 2021, 00:03

В ЦБ предложили создать для малоимущих россиян спецвклады в банках с минимальными суммами

Зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин сообщил, что речь идет о специальных банковских вкладах для россиян с невысокими доходами. Доходность по таким вкладам привязана либо к ключевой ставке ЦБ, либо к инфляции

В ЦБ предложили создать для малоимущих россиян спецвклады в банках с минимальными суммами
Фото: brodv.ru

Центробанк РФ предложил ограничить размер депозита для малообеспеченных граждан суммой в 100 тысяч рублей.

Зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин сообщил, что речь идет о специальных банковских вкладах для россиян с невысокими доходами. Доходность по таким вкладам привязана либо к ключевой ставке ЦБ, либо к инфляции.

Спецвклад смогут открыть граждане, данные о которых есть в единой государственной информационной системе социального обеспечения. При этом у вкладчика может быть только один депозит на ограниченную сумму, а процентная ставка по нему будет плавающей, сообщает РБК.

Депутаты Госдумы предложение финансового регулятора по созданию спецвкладов для малоимущих поддержали. Комитет по финансовому рынку готовит соответствующие поправки в действующее законодательство в банковской сфере.

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