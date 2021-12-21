В ЦБ предложили создать для малоимущих россиян спецвклады в банках с минимальными суммами
Зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин сообщил, что речь идет о специальных банковских вкладах для россиян с невысокими доходами. Доходность по таким вкладам привязана либо к ключевой ставке ЦБ, либо к инфляции
Центробанк РФ предложил ограничить размер депозита для малообеспеченных граждан суммой в 100 тысяч рублей.
Зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин сообщил, что речь идет о специальных банковских вкладах для россиян с невысокими доходами. Доходность по таким вкладам привязана либо к ключевой ставке ЦБ, либо к инфляции.
Спецвклад смогут открыть граждане, данные о которых есть в единой государственной информационной системе социального обеспечения. При этом у вкладчика может быть только один депозит на ограниченную сумму, а процентная ставка по нему будет плавающей, сообщает РБК.
Депутаты Госдумы предложение финансового регулятора по созданию спецвкладов для малоимущих поддержали. Комитет по финансовому рынку готовит соответствующие поправки в действующее законодательство в банковской сфере.