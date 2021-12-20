Родственники погибших бойцов ЧВК «Вагнер» сообщили о невыдаче им документов о смерти
Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» не выдала семьям погибших наемников документы об их смерти. Об этом сообщают издания New Lines, Delfi.ee и шведской газете Dagens Nyheter со ссылкой на Украинский центр аналитики и безопасности сообщают
Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» не выдала семьям погибших наемников документы об их смерти. Об этом сообщают издания New Lines, Delfi.ee и шведской газете Dagens Nyheter со ссылкой на Украинский центр аналитики и безопасности сообщают.
Расследователи обнаружили в Ростове-на-Дону могилы четверых бойцов, помеченные звездой (по данным журналистов, так помечают могилы наемников из ЧВК). Мать одного из погибших Евгения Антипова летом в 2017 года получила в соцсетях сообщение от друзей сына, которые рассказали о его смерти. Они сообщили, что Антипов погиб в сирийской провинции Хомс.
Мать погибшего рассказала, что ей показали место захоронения сына и попросили не задавать лишних вопросов, «чтобы не было проблем». А отец бойца сообщил, что Юрий до сих пор находится в розыске на Украине, а официальных данных о его смерти нет.
На другой могиле со звездой похоронен 21-летний Марк родом из Харькова. Сирии, при этом она уточнила, что у сына не было военной подготовки. На похоронах женщина не присутствовала, ей лишь показали могилу погибшего, официальных данных о смерти также нет. Известно только, что он участвовал в военных действиях в Сирии.
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в свою очередь предоставили журналистам базу данных тысяч бойцов ЧВК «Вагнер», над которой они работали несколько лет. Большинство наёмников – россияне.