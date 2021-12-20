20 декабря 2021, 17:06
Проект Gulagu.net опубликовал видеозаписи пыток в ОТБ-1 в Красноярске из секретного архива ФСИН
Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных из секретного архива ФСБ и ФСИН. В комментарии к видео говорится, что эти записи были сделаны в ОТБ-1 в Красноярске
Фото: РИА Новости
Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных из секретного архива ФСБ и ФСИН. В комментарии к видео говорится, что эти записи были сделаны в ОТБ-1 в Красноярске.
Основатель проекта Владимир Осечкин рассказал, что на одном из видеороликов, сделанных в так называемой «пресс-хате», избивают заключенного, а в другом видео показаны кадры падения арестанта из окна. По словам правозащитника, выпавший из окна заключенный через два дня после инцидента скончался. Осечкин отметил, что мужчину выбросили из окна намеренно.
Видеоархив пыток по Красноярску составляет более 100 гигабайт.