Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов подал ходатайство об освобождении по УДО
Гражданская жена экс-чиновника Светлана Ефимова рассказала, что на положительный исход рассмотрения ходатайства об УДО особо они не надеются, но такой возможностью все же было решено воспользоваться
Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за взятку, направил в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Гражданская жена экс-чиновника Светлана Ефимова рассказала изданию «ЯрНовости», что на положительный исход рассмотрения ходатайства об УДО особо они не надеются, но такой возможностью все же было решено воспользоваться.
«Конечно, это ничего не значит. Потому что мне кажется, что история Евгения Урлашова лежит немного в другой плоскости — не правовой. На положительное решение можно надеяться, если в Ярославской области наступит „оттепель“ с приходом врио губернатора региона Михаила Евраева», - заявила Светлана Ефимова.
Напомним, что Евгений Урлашов на выборах мэра Ярославля весной 2012 года обошел по количеству голосов кандидата от «Единой России». Через год работы его задержали по обвинению в получении взятки. Незадолго до ареста г-н Урлашов анонсировал свое участие в губернаторских выборах.
В августе 2016 года экс-мэра признали виновным и назначили ему 12,5 лет колонии строгого режима.
В конце апреля 2018 года Евгений Урлашов подал прошение на имя президента Владимира Путина о помиловании, но получил отказ.