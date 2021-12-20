Бывшие адвокаты «Команды 29» создали проект по защите фигурантов дел о госизмене и шпионаже
Адвокаты будут защищать интересы обвиняемых по таким делам из-за границы. В частности, они займутся обеспечением подзащитных адвокатами, консультациями, разработкой тактики и стратегии защиты, привлечением внимания общественности и СМИ
Бывшие сотрудники объединения юристов «Команда 29», адвокаты Иван Павлов (признан инагентом), Евгений Смирнов, Валерия Ветошкина (признана инагентом) и Антон Голубев объявили о создании проекта, который будет специализироваться на уголовных делах по статьям «Госизмена», «Шпионаж» и по экстремистским статьям.
Пресс-секретарь «Первого отдела» Елизавета Александрова-Зорина сообщила «Дождю» (СМИ внесено в реестр инагентов), что адвокаты будут защищать интересы обвиняемых по таким делам из-за границы. В частности, они займутся обеспечением подзащитных адвокатами, консультациями, разработкой тактики и стратегии защиты, привлечением внимания общественности и СМИ.
Имена адвокатов, которые будут работать с обвиняемыми непосредственно в России, пока держатся в тайне, так как они могут подвергнуться преследованию со стороны властей.
Напомним, что летом текущего года «Команда 29» объявила о прекращении деятельности после того, как Роскомнадзор заблокировал сайт организации. Затем Минюст РФ включил Ивана Павлова Валерию Ветошкину и еще троих бывших сотрудников «Команды 29» в реестр иностранных агентов.
Кроме того, в отношении Ивана Павлова возбуждено уголовное дело по факту разглашения данных следствия по делу журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене.