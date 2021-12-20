Власти на фоне высокой смертности от COVID-19 вводят стандарт по массовому захоронению в мирное время
В России на фоне высокой смертности от коронавируса вводится национальный стандарт «Захоронение срочное трупов в военное и мирное время». В этом документе прописаны действия властей для быстрой организации массовых захоронений
В России на фоне высокой смертности от коронавируса вводится национальный стандарт «Захоронение срочное трупов в военное и мирное время». В этом документе прописаны действия властей для быстрой организации массовых захоронений.
Согласно документу, под срочным захоронением трупов подразумевается комплекс мероприятий «по срочному захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также, в случае необходимости, в результате ЧС мирного времени». Под последнее определение как раз попадает пандемия коронавируса.
Останки умерших планируется хоронить в земле традиционным способом, в воде и путем кремации.
Создание и накопление средств для проведения срочного захоронения трупов производится региональными властями, «исходя из прогнозируемых объемов работ». В мирное время должны создаваться «запасы гробов и патологоанатомических мешков из расчета 30% от прогнозируемых безвозвратных потерь».
Кроме того, в документе прописывается инструкция для организации братских могил: разработка и подготовка котлован, подготовка ел, раскладка первого ряда тел погибших в братских могилах, засыпка первого ряда тел, раскладка второго ряда тел, засыпка второго ряда тел и далее засыпка могилы.
Военный эксперт и доверенное лицо Владимира Путина на выборах Виктор Баранец в беседе с порталом Znak.com заявил, что данный норматив готовился полгода и связан в первую очередь с пандемией коронавируса. Другой военный эксперт Александр Гольц считает, что такие массовые потери, при которых может понадобиться рытье братских могил, могут быть только при применении оружия массового поражения.