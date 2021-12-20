В Курске строители ковидного корпуса вышли на пикет из-за долга по зарплате
В Курске строители инфекционного корпуса для ковидных пациентов вышли на пикеты с требованием выплатить им зарплату. Также работники обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении трудовых прав
В Курске строители инфекционного корпуса для ковидных пациентов вышли на пикеты с требованием выплатить им зарплату. Также работники обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении трудовых прав.
Бригадир Павел Кузнецов рассказал изданию «7x7», что ему и еще пятерым рабочим начальство задолжало 145 тысяч рублей. Эта бригада приступила к работе на объекте в начале ноября. Рабочие занимались покраской, кладкой кирпичей и монтажом гипсокартона. Им обещали платить раз в неделю, но в итоге деньги выплачивались нерегулярно.
По словам бригадира, в один из дней на объект приехал гендиректор ООО «Стройоптимум Курск» и заявил, что прежнего подрядчика уже не будет, и платить рабочим будет он. «После мы узнали о том, что эта организация на ковид-центр не работает. Нам сказали, что с предыдущим подрядчиком уже рассчитались», - рассказал Кузнецов.
Бригадиру пришлось продать свой земельный участок, чтобы выплатить своим рабочим часть зарплаты.
Возведение ковидной больницы в Курске началось в январе 2021 года. На строительство федеральным правительством было выделено 1,38 млрд рублей. Генеральным подрядчиком стало ООО «Строительный холдинг Тезис».